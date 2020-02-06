В Украине 6 февраля ухудшится погода. Фото: Рexels

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Ракурс

Погода в Украине 6 февраля снова ухудшится. В некоторых областях Украины выпадет до 30−50 см снега, порывы ветра достигнут 25−30 м/с, а температура ночью опустится до -16°.

В центральных областях — порывы ветра 15−20 м/с, местами гололед и налипание мокрого снега, метели, образования снежного покрова высотой 10−15 см. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

В Кировоградской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областях ожидается образования снежного покрова 30−50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица.

В южных, восточных и Днепропетровской областях сложные погодные условия (второй, оранжевый, уровень опасности). Там будет сильный снег, порывы ветра 17−22 м/с. В южных областях ожидаются метели и снежные заносы, а скорость ветра достигнет 25−30 м/с.

С 7 февраля ожидается ослабление и прекращение осадков, а также снижение температуры ночью до -7−13°, днем до -1−6°; в восточных областях и Карпатах — ночью 11−16° мороза, днем — 5−10° ниже нуля.

Как писал «Ракурс», погода в Украине ухудшилась с появлением нового циклона, который принес сильные шквалы, метели и гололед. Так, в связи с внезапным изменением погодных условий спасателям в Черновицкой области сегодня пришлось вытаскивать автомобили, которые были заблокированы на отдельных участках дорог.