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Драка в Раде: депутаты подрались во время блокирования трибуны, скриншот трансляции

ЗЕМЛЕтрясение в Раде: депутаты подрались во время блокирования трибуны (ФОТО)

6 фев 2020, 13:18
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В Раде сегодня горячий день. Во время блокирования трибуны в парламенте потолкались несколько десятков нардепов, которые представляют провластную фракцию «Слуга народа» и несколько оппозиционных фракций.

В частности, «слуга» Николай Тищенко с мажоритарщиком Сергеем Рудыком пытались потолкаться с представителями «Батькивщины».

Драка в Раде: депутаты подрались во время блокирования трибуны, скриншот трансляции

В этот момент заседания Рады вел первый заместитель председателя Руслан Стефанчук, поскольку на месте спикера Дмитрия Разумкова уже несколько часов сидит Юлия Тимошенко.

Стефанчук поставил на голосование предложение продолжить работу парламента до 20.00, но за такое решение нашлось только 222 голоса. В частности, его с первой попытки поддержали только 215 «слуг народа».

Драка в Раде: депутаты подрались во время блокирования трибуны, скриншот трансляции

Стефанчук несколько раз попросил депутатов отойти от трибуны.

Займите свои места! Доказывайте свою правоту в дискуссии, а не в кулачных обезьяньих прыжках, — заявил первый вице-спикер.

Как видно из трансляции заседания, во время обороны трибуны Тимошенко поранила себе палец и теперь ходит в парламенте с пластырем. Она порезала руку, когда схватила микрофон спикера.

Драка в Раде: депутаты подрались во время блокирования трибуны, фото — "Страна"

Драка в Раде: депутаты подрались во время блокирования трибуны, скриншот трансляции

Впоследствии Стефанчук поставил вопрос на голосование во второй раз и в Раде продолжили свою работу до 19.30. Впоследствии Рада решила не устраивать «земельную ночь» и начала рассмотрение законопроекта о рынке земли по полной процедуре.

Драка в Раде: депутаты подрались во время блокирования трибуны, скриншот трансляции

Напомним, что 6 февраля украинский парламент планирует принять в целом закон, который отменяет земельный мораторий и вводит рынок земли.

Источник: Ракурс


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