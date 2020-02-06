Тимошенко заняла кресло Разумкова в Раде. Скриншот трансляции заседания

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Ракурс

Юлия Тимошенко, глава парламентской фракции «Батькивщина», вместе с другими оппозиционными депутатами заблокировала трибуну Верховной Рады в знак протеста против открытия рынка земли. Тимошенко решила занять место спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Позже к президиуму парламента пришли и «слуги народа». Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подошел к Тимошенко, которая стоит возле его рабочего места.

Также между членом фракции «Слуга народа» Артемом Дмитруком и депутатом от «Батькивщины» Сергеем Власенко, который пытался пройти к Юлии Тимошенко, произошла стычка.

В свою очередь скандальный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива встал за трибуну.

Перед этим, в самом начале рабочего дня, представители монобольшинства в Верховной Раде «охраняли» трибуну. Несколько нардепов от «Слуги народа» окружили ее, когда спикер Разумков объявил перерыв в заседании.

Тем временем под зданием Верховной Рады продолжают митинговать аграрии, которые выступают против открытия рынка земли. Министерство внутренних дел усилило меры безопасности в центре столицы. Сейчас возле парламента находятся десятки автомобилей патрульной полиции, а под Радой дежурят сотни правоохранителей.

Как писал «Ракурс», Верховная Рада во время своего сегодняшнего заседания должна рассмотреть ряд важных законопроектов. Так, четвертым вопросом в повестке дня указано второе чтение резонансного законопроекта № 2178−1, который предусматривает введение в Украине рынка земель сельскохозяйственного назначения. Еще один важный вопрос — рассмотрение правительственного законопроекта № 2571, которым предлагается ввести запрет возвращать неплатежеспособные банки бывшим владельцам.