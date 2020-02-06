Приложение "ДіЯ": Аваков и Зеленский рассказали о старте цифровизации, фото — Офис президента

https://racurs.ua/n133278-vse-dokumenty-v-odnom-meste-avakov-i-zelenskiy-rasskazali-o-starte-prilojeniya-diya.html

Ракурс

Сегодня в Киеве состоялась презентация приложения «ДіЯ», который является флагманом программы цифровой трансформации Украины. Это приложение сегодня вышло в публичный релиз. «ДіЯ» призвана хранить все необходимые документы в электронном виде.

В первую очередь будут запущены услуги электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства. Глава МВД Арсен Аваков так объяснил на презентации необходимость оцифровки водительских удостоверений: «Это делается для того, чтобы все документы были у вас в одном месте».

Премьер Алексей Гончарук заявил, что полностью программа рассчитана на три года, а в 2020 году Минцифра введет 50 услуг. В частности, Гончарук сообщил, что разработчики намерены расширить функционал программы, например, предоставить возможность покупать за водительским удостоверением билеты на поезд и на внутренние авиарейсы.

Руководитель проекта Мстислав Баник заверил, что с марта «ДіЯ» будет бесплатной для пользования владельцев смартфонов, если у них на счету будет хотя бы 1 копейка. До конца 2020 года Баник рассчитывает на 10 млн активных пользователей.

Следующими услугами, которые будут оцифрованы, станут: автогражданка, студенческий билет и паспорт гражданина Украины (id-карта и загранпаспорт).

На презентацию пришел и президент Владимир Зеленский. Он заявил, что одной из задач цифровой трансформации Украины является возможность голосовать на президентских, парламентских и местных выборах с помощью смартфона.

Все мы были когда-то жертвами женщины в окошке, у которой всегда плохое настроение. Все встречали какого-то Виктора Петровича, которому нужно что-то занести. Государство в смартфоне экономит деньги и время людей, а главное — нервные клетки, — рассказал Зеленский.

Мобильное приложение «Действие» с сегодняшнего дня доступно в Apple Store (https://apple.co/31CzIJK) и Google Play (http://bit.ly/39dxIKt).

Ранее «Ракурс» сообщал, что электронные студенческие билеты, а также аналогичные е-документы для учеников начнут действовать в 2020—2021 учебном году.