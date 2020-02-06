Владимир Путин, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/n133277-na-sluchaynoy-vstreche-s-narodom-putina-ohranyal-snayper-a-ludey-priveli-pod-konvoem-video.html

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Президента России Владимира Путина во время «случайной» встрече с жителями города Череповца Вологодской области РФ, где он недавно находился с визитом, охранял расположенный на крыше одного из зданий снайпер.

Соответствующее видео опубликовал в своем Твиттере блогер Рустем Адагамов.

На также на этом видео можно увидеть, что людей организованно вели на «случайную» встречу с президентом РФ.

На крыше снайпер, народ под конвоем ФСО (Федеральной службы охраны РФ — ред.) привели на место, — отметил блогер.

Тридцатисекундный выход Путина «в народ» произошел 4 февраля. Вскоре соответствующее видео распространили российские СМИ. Пользователи интернета, комментируя эту новость, сразу обратили внимание, что «случайно» рядом с местом «спонтанного» выхода Путина к людям собралось немало журналистов, а «случайные жители города» в основном не слишком отличались от невысокого Путина ростом.

Как была организована случайная встреча Путина с жителями Череповца. «Владимир Владимирович вдруг приказал остановить машину и вышел к людям…». На крыше снайпер, народ под конвоем ФСО привели на место. pic.twitter.com/jpWGCGjWrm — Roustem Adagamov (@adagamov) February 5, 2020

Напомним, жителя Вологодской области РФ недавно во второй раз оштрафовали за единомыслие с харьковскими ультрас в отношении Путина.