Новости
  1. Новости
  2. Погода
  3. Новость
Ракурс
Снегопады спровоцировали десятки ДТП, обесточены 600 населенных пунктов. Фото: ГСЧС

Погода в Украине: снегопады спровоцировали десятки ДТП, обесточены 600 населенных пунктов (ФОТО, ВИДЕО)

6 фев 2020, 11:44
999

Погода в Украине продолжает ухудшаться. Из-за сильных снегопадов и штормового ветра были обесточены 600 населенных пунктов. Гололедица на дорогах стала причиной многих аварий, а из снежных заносов только за последние сутки спасатели вызволили 134 транспортных средства.

По данным спасателей, сильный ветер и налипание мокрого снега обесточили населенные пункты в Одесской области — 137, Днепропетровской — 120, Херсонской — 87, Николаевской — 59, Кировоградской — 57, Донецкой — 34, Полтавской — 27, Ивано-Франковской — 26, Запорожской — 19, Черновицкой — 19, Черкасской — 8, Винницкой — 4 и Закарпатской — 3. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областях, а также на Донбассе. В Одесской области из-за сложных погодных условий было ограничено движение крупногабаритного транспорта на трассе М-15 Одесса — Рени.

Также утром 6 февраля на трассе Одесса — Киев, в районе села Болгарка Раздельнянского района Одесской области перевернулся пассажирский автобус, в котором находился 21 человек, в частности, один ребенок. Пострадали три пассажира.

Ухудшение погодных условий в Одесской области. Фото: Нацполиция

В Кировоградской области спасатели помогали высвободить транспортные средства из снежных заносов, а также расчищали дороги от поваленных деревьев.

Об ухудшении погодных условий сообщают и в Луганской области. Ночью на трассе Н-21 столкнулись КАМАЗ и автомобиль КРАЗ. Как сообщают спасатели, произошло это из-за нарушения скоростного режима.

Ухудшение погодных условий в Луганской области. Фото: Укравтодор

На дорогах государственного значения выполняются работы по очистке от снега и обработки покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.

Как сообщал «Ракурс», 6 февраля центральных областях Украины — порывы ветра 15−20 м/с, местами гололед и налипание мокрого снега, метели, образования снежного покрова высотой 10−15 см. В Кировоградской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областях ожидается образования снежного покрова 30−50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

«Земельный» день в Раде: «слуги» охраняют трибуну, пока Разумков объявил перерыв (ФОТО)

Важный день в парламенте начался неожиданно. Сегодня в Раде во втором чтении принимают закон о земельной реформе. Поэтому «слуги народа» решили перестраховаться и утром начали охранять трибуну, опасаясь акций оппозиции

Новости Украины
10:34

Главные новости 5 февраля: обыски на «1+1», заявления Рябошапки и эвакуация украинцев из Китая

Главными новостями среды, 5 февраля, стали обыски в одном из офисов телеканала «1+1» в рамках расследования «кассетного скандала», заявления генпрокурора Руслана Рябошапки, а также эвакуация украинцев из Уханя

Новости Украины
23:08   5 фев
1432