Погода в Украине: снегопады спровоцировали десятки ДТП, обесточены 600 населенных пунктов (ФОТО, ВИДЕО)

Снегопады спровоцировали десятки ДТП, обесточены 600 населенных пунктов. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n133276-pogoda-v-ukraine-snegopady-sprovocirovali-desyatki-dtp-obestocheny-600-naselennyh-punktov-foto.html

Ракурс

Погода в Украине продолжает ухудшаться. Из-за сильных снегопадов и штормового ветра были обесточены 600 населенных пунктов. Гололедица на дорогах стала причиной многих аварий, а из снежных заносов только за последние сутки спасатели вызволили 134 транспортных средства.

По данным спасателей, сильный ветер и налипание мокрого снега обесточили населенные пункты в Одесской области — 137, Днепропетровской — 120, Херсонской — 87, Николаевской — 59, Кировоградской — 57, Донецкой — 34, Полтавской — 27, Ивано-Франковской — 26, Запорожской — 19, Черновицкой — 19, Черкасской — 8, Винницкой — 4 и Закарпатской — 3. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Самая сложная ситуация наблюдается в Одесской, Днепропетровской, Кировоградской областях, а также на Донбассе. В Одесской области из-за сложных погодных условий было ограничено движение крупногабаритного транспорта на трассе М-15 Одесса — Рени.

Также утром 6 февраля на трассе Одесса — Киев, в районе села Болгарка Раздельнянского района Одесской области перевернулся пассажирский автобус, в котором находился 21 человек, в частности, один ребенок. Пострадали три пассажира.

В Кировоградской области спасатели помогали высвободить транспортные средства из снежных заносов, а также расчищали дороги от поваленных деревьев.

Об ухудшении погодных условий сообщают и в Луганской области. Ночью на трассе Н-21 столкнулись КАМАЗ и автомобиль КРАЗ. Как сообщают спасатели, произошло это из-за нарушения скоростного режима.

На дорогах государственного значения выполняются работы по очистке от снега и обработки покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков.

Как сообщал «Ракурс», 6 февраля центральных областях Украины — порывы ветра 15−20 м/с, местами гололед и налипание мокрого снега, метели, образования снежного покрова высотой 10−15 см. В Кировоградской, на юге Харьковской, севере Донецкой и Луганской областях ожидается образования снежного покрова 30−50 см, на дорогах снежные заносы, гололедица.