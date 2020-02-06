Погода в Україні: снігопади спровокували десятки ДТП, знеструмлені 600 населених пунктів (ФОТО, ВІДЕО)

Снігопади спровокували десятки ДТП, знеструмлені 600 населених пунктів. Фото: ДСНС

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Погода в Україні продовжує погіршуватися. Через сильні снігопади та штормовий вітер було знеструмлено 600 населених пунктів. Ожеледиця на дорогах стала причиною багатьох аварій, а зі снігових заметів тільки за останню добу рятувальники визволили 134 транспортних засоби.

За даними рятувальників, сильний вітер і налипання мокрого снігу знеструмили населені пункти в Одеській області — 137, Дніпропетровській — 120, Херсонській — 87, Миколаївській — 59, Кіровоградській — 57, Донецькій — 34, Полтавській — 27, Івано-Франківській — 26, Запорізькій — 19, Чернівецькій — 19, Черкаській — 8, Вінницькій — 4 і Закарпатській — 3. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Найскладніша ситуація спостерігається в Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях, а також на Донбасі. В Одеській області через складні погодні умови було обмежено рух великогабаритного транспорту на трасі М-15 Одеса — Рені.

Також вранці 6 лютого на трасі Одеса — Київ, в районі села Болгарка Роздільнянського району Одеської області, перекинувся пасажирський автобус, в якому знаходилася 21 людина, зокрема, одна дитина. Постраждали троє пасажирів.

У Кіровоградській області рятувальники допомагали витягти транспортні засоби із снігових заметів, а також розчищали дороги від повалених дерев.

Про погіршення погодних умов повідомляють і в Луганській області. Вночі на трасі Н-21 зіткнулися КАМАЗ і автомобіль КРАЗ. Як повідомляють рятувальники, сталося це через порушення швидкісного режиму.

На дорогах державного значення виконуються роботи по очищенню від снігу та обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок.

Як повідомляв «Ракурс», 6 лютого центральних областях України — пориви вітру 15−20 м/с, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, хуртовини, утворення снігового покриву висотою 10−15 см. В Кіровоградській, на півдні Харківської, півночі Донецької та Луганської областях очікується утворення снігового покриву 30−50 см, на дорогах снігові замети, ожеледиця.