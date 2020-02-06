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Снігопади спровокували десятки ДТП, знеструмлені 600 населених пунктів. Фото: ДСНС

Погода в Україні: снігопади спровокували десятки ДТП, знеструмлені 600 населених пунктів (ФОТО, ВІДЕО)

6 лют 2020, 11:44
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Погода в Україні продовжує погіршуватися. Через сильні снігопади та штормовий вітер було знеструмлено 600 населених пунктів. Ожеледиця на дорогах стала причиною багатьох аварій, а зі снігових заметів тільки за останню добу рятувальники визволили 134 транспортних засоби.

За даними рятувальників, сильний вітер і налипання мокрого снігу знеструмили населені пункти в Одеській області — 137, Дніпропетровській — 120, Херсонській — 87, Миколаївській — 59, Кіровоградській — 57, Донецькій — 34, Полтавській — 27, Івано-Франківській — 26, Запорізькій — 19, Чернівецькій — 19, Черкаській — 8, Вінницькій — 4 і Закарпатській — 3. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Найскладніша ситуація спостерігається в Одеській, Дніпропетровській, Кіровоградській областях, а також на Донбасі. В Одеській області через складні погодні умови було обмежено рух великогабаритного транспорту на трасі М-15 Одеса — Рені.

Також вранці 6 лютого на трасі Одеса — Київ, в районі села Болгарка Роздільнянського району Одеської області, перекинувся пасажирський автобус, в якому знаходилася 21 людина, зокрема, одна дитина. Постраждали троє пасажирів.

Погіршення погодних умов в Одеській області. Фото: Нацполіція

У Кіровоградській області рятувальники допомагали витягти транспортні засоби із снігових заметів, а також розчищали дороги від повалених дерев.

Про погіршення погодних умов повідомляють і в Луганській області. Вночі на трасі Н-21 зіткнулися КАМАЗ і автомобіль КРАЗ. Як повідомляють рятувальники, сталося це через порушення швидкісного режиму.

Погіршення погодних умов в Луганській області. Фото: Укравтодор

На дорогах державного значення виконуються роботи по очищенню від снігу та обробки покриття протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок.

Як повідомляв «Ракурс», 6 лютого центральних областях України — пориви вітру 15−20 м/с, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу, хуртовини, утворення снігового покриву висотою 10−15 см. В Кіровоградській, на півдні Харківської, півночі Донецької та Луганської областях очікується утворення снігового покриву 30−50 см, на дорогах снігові замети, ожеледиця.


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