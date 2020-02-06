Епідемія коронавірусу: росіян евакуювали з Китаю без їжі і туалету, фото: instagram

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Евакуація росіян з Китаю вразила соцмережі.

Громадяни РФ шоковані транспортуванням на військово-транспортних літаках в карантин до Тюмені. Про це інформує Meduza.

Міноборони Росії евакуювало з центру поширення коронавірусу в Китаї понад 140 росіян. Їм не надали харчування та теплих речей.

З’ясувалося, що людей повантажили в автобуси і повезли в аеропорт. Дорога зайняла всього дев’ять годин. На кожному пункті перевіряли показники температури. Громадянам пояснили, що їх привезуть в підмосковний військовий госпіталь. У підсумку вони опинилися в Тюмені.

Умови транспортування пасажири назвали жахливими. За словами росіян, не було навіть вбиралень. Продукти харчування під час евакуації не надали.

Везли як картоплю, — заявила вивезена з Китаю жінка на ім’я Марина.

Громадяни Російської Федерації обурені ситуацією. За їхніми словами, подібна евакуація — показник ставлення влади до мешканців країни. Вони нагадали, що уряди цивілізованих країн вивезли всіх своїх громадян і розмістили на карантин в готелях біля моря, як Франція, або на базі на Алясці, як США.

У російському посольстві цю інформацію не коментували. У соцмережах не приховують обурення. Громадяни РФ вимагають пояснити підготовку до евакуації.

Це жахливо, Чергова демонстрація, наскільки у Росії не вважають людей за людей, Де влада? Це ганьба, — коментували росіяни.

Нагадаємо, жертвами небезпечного коронавірусу 2019 nCoV стали 563 людини. Кількість встановлених випадків інфікування перевищила 28 тис.