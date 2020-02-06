«Везли як картоплю»: росіяни обурені евакуацією з Китаю через коронавірус (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n133275-vezly-yak-kartoplu-rosiyany-obureni-evakuaciieu-z-kytau-cherez-koronavirus-foto.htmlРакурс
Евакуація росіян з Китаю вразила соцмережі.
Громадяни РФ шоковані транспортуванням на військово-транспортних літаках в карантин до Тюмені. Про це інформує Meduza.
Міноборони Росії евакуювало з центру поширення коронавірусу в Китаї понад 140 росіян. Їм не надали харчування та теплих речей.
З’ясувалося, що людей повантажили в автобуси і повезли в аеропорт. Дорога зайняла всього дев’ять годин. На кожному пункті перевіряли показники температури. Громадянам пояснили, що їх привезуть в підмосковний військовий госпіталь. У підсумку вони опинилися в Тюмені.
Умови транспортування пасажири назвали жахливими. За словами росіян, не було навіть вбиралень. Продукти харчування під час евакуації не надали.
Везли як картоплю, — заявила вивезена з Китаю жінка на ім’я Марина.
Громадяни Російської Федерації обурені ситуацією. За їхніми словами, подібна евакуація — показник ставлення влади до мешканців країни. Вони нагадали, що уряди цивілізованих країн вивезли всіх своїх громадян і розмістили на карантин в готелях біля моря, як Франція, або на базі на Алясці, як США.
У російському посольстві цю інформацію не коментували. У соцмережах не приховують обурення. Громадяни РФ вимагають пояснити підготовку до евакуації.
Це жахливо, Чергова демонстрація, наскільки у Росії не вважають людей за людей, Де влада? Це ганьба, — коментували росіяни.
Нагадаємо, жертвами небезпечного коронавірусу 2019 nCoV стали 563 людини. Кількість встановлених випадків інфікування перевищила 28 тис.