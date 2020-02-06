Наслідки катастрофи, фото: Il Messaggero

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Ракурс

В Італії сьогодні вранці в розташованому за 50 км на південь від Мілана місті Лоді зійшов з рейок та перекинувся локомотив разом із двома вагонами швидкісного потягу.

В результаті інциденту загинули машиніст та працівник залізниці, які перебували в потязі, ще близько 30 людей було поранено, повідомляє видання The Local.

Міcцева влада наголошує, що збільшення кількості жертв катастрофи не очікується, оскільки отримані постраждалими травми не є небезпечними для життя.

Потяг прямував з Мілана до Болоньї.

За попередньою інформацією, локомотив зійшов з рейок і вдарив вантажний вагон, який стояв на паралельній колії, а згодом вдарився в будівлю залізниці, розташовану за кілька десятків метрів.

Зазначається, що потяг не був переповнений і виконував перший ранковий рейс.

Причина аварії встановлюється.

Нагадаємо, в березні минулого року понад 50 людей постраждали в результаті зіткнення двох пасажирських поїздів в Італії.