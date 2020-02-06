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Ракурс
Обшуки на "1+1": Дубінський розповів, як перевіряли помешкання журналістів каналу, фото — "Київ оперативний

Не зробив «домашку», бо в тата забрали комп’ютер: Дубінський бідкається щодо обшуків на «1+1» (ФОТО)

6 лют 2020, 11:13
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Нардеп Олександр Дубінський, який колись очолював один із проектів телеканалу «1+1», поскаржився на наслідки обшуків, які співробітники Служби безпеки України вчора провели вдома у декількох журналістів каналу.

Дубінський виклав у мережу фото заяви, яку написала матір сина колишнього журналіста «плюсів», у якого СБУ вилучила комп’ютер. Мама пояснила дирекції школи, що її син-четвертокласник не зміг підготувати домашнє завдання із природознавства, оскільки «СБУ забрало комп’ютер».

Не зробив «домашку», бо в тата забрали комп’ютер: Дубінський бідкається щодо обшуків на «1+1», фото — О.Дубінського

Заяву засвідчили підписами троє нардепів «Слуги народу»: сам Дубінський, а також його колеги Максим Бужанський та Олександр Куницький.

Серед тих, до кого вчора завітала СБУ, були журналісти Денис Данько та Євген Куксін, а також колишній співробітник «1+1» Олександр Низовцев.

Не зробив «домашку», бо в тата забрали комп’ютер: Дубінський бідкається щодо обшуків на «1+1», фото — О.Дубінського

Як повідомляють ЗМІ, у Данька правоохоронці вилучили три флешки, робочий системний блок, планшет і ноутбук. Проте мобільний телефон у журналіста не забирали. В Куксіна слідчі вилучили з редакції комп’ютер. Також правоохоронці вимагали, щоб він надав пристрій, за допомогою якого нібито здійснював прослуховування прем'єр-міністра Олексія Гончарука. Олександр Низовцев уже давно не працює на телеканалі.

Підозрюють, що один із комп’ютерів каналу «1+1» використовували, щоб змонтувати записи, які у січні оприлюднили в інтернеті. Вважається, що на цих записах голос, схожий на голос Гончарука радиться із іншими міністрами та посадовцями НБУ про те, як пояснити президенту Зеленському суть економічних процесів в країні. Оприлюднення записів спровокувало політичну кризу, під час якої Гончарук написав заяву про відставку.

Джерело: Ракурс


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