Земельну ніч в Раді підтвердили «слуги народу». Фото: Вголос

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Земельну реформу в четвер, 6 лютого, продовжать розглядати парламентарі. Сьогодні парламентарії повинні будуть розглянути поправки в законопроект № 2178−10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Засідання Верховної Ради, ймовірно, триватиме всю ніч — допоки поправки не будуть розглянуті і закон не приймуть. Про це заявив глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, передає «Інтерфакс-Україна».

За словами Арахамії, більшість депутатів погодилися підтримати даний законопроект, тому було прийнято рішення працювати всю ніч.

Хочемо проголосувати до вичерпання питань. Це означає: скільки зможемо витримати, стільки і будемо сидіти, — зазначив глава фракції.

Він додав, що таке рішення було прийнято через і так занадто затяжний процес. Парламентарі заявили, що вони втомилися і хочуть довести цю справу до кінця. За словами Арахамії, за законопроект погодилися проголосувати 226 депутатів.

Перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко також підтвердив, що більшість фракцій погодилися підтримати законопроект № 2078−10 «Про обіг земель сільськогосподарського призначення».

Безсонну ніч в парламенті прогнозує і міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, 13 листопада 2019 року Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроект № 2178−10, який скасовував заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення. До того, 11 листопада, президент України Володимир Зеленський заявив, що винесе питання про продаж сільськогосподарської землі іноземцям на всеукраїнський референдум після того, як парламент проголосує за земельну реформу в першому читанні.

У закон про ринок землі депутати внесли понад 4 тис. поправок. 28 грудня профільний комітет Ради рекомендував парламенту прийняти закон про ринок землі у другому читанні.

Якщо закон буде прийнятий, то з 1 жовтня 2020 року в Україні скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення. З цього моменту право продавати земельні паї одержать всі їхні власники.