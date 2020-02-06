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Напад на журналістку у Львові: затримали підозрюваного у підпалі авто, фото: flick

Напад на журналістку у Львові: затримали підозрюваного у підпалі авто

6 лют 2020, 10:41
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Підозрюваного у підпалі авто кореспондентки «Радіо Свобода» Галини Терещук затримали.

Ним виявився 19-річний уродженець Хмельницької області. Про це повідомила Ірина Діденко, головний прокурор Львівщини.

Вона розповіла, що у ніч підпалу порушник намагався пересуватись у іншому одязі, декілька разів перевдягався. Підозрюваного співробітники правоохоронних органів затримали на території Одеси. Йому повідомили про підозру. Чоловіка мають доставити для допиту до Львова.

Арсен Аваков, глава МВС, прокоментував затримання. Він зазначив, що підозрюваний у підпалі — студент, уродженець Молдови.

Провадження розслідуватимуть за ч. 2 ст.194 Кримінального кодексу — умисне пошкодження чужого майна, шляхом підпалу. Санкція статті передбачає від 3 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, автомобіль кореспондентки «Радіо Свобода» Галини Терещук спалили у Львові 30 січня. Унаслідок підпалу ніхто не постраждав.

Джерело: Ракурс


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