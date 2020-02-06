Нападение на журналистку во Львове: задержали подозреваемого в поджоге авто, фото: flick

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Ракурс

Подозреваемого в поджоге авто корреспондента «Радио Свобода» Галины Терещук задержали.

Им оказался 19-летний уроженец Хмельницкой области. Об этом сообщила Ирина Диденко, главный прокурор Львовской области.

Она рассказала, что в ночь поджога нарушитель пытался передвигаться в другой одежде, несколько раз переодевался. Подозреваемого сотрудники правоохранительных органов задержали на территории Одессы. Ему сообщили о подозрении. Мужчину должны доставить для допроса во Львов.

Арсен Аваков, глава МВД прокомментировал задержание. Он отметил, что подозреваемый в поджоге — студент, уроженец Молдовы.

Производство расследуют по ч. 2 ст.194 Уголовного кодекса — умышленное повреждение чужого имущества, путем поджога. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, автомобиль корреспондента «Радио Свобода» Галины Терещук сожгли во Львове 30 января. В результате поджога никто не пострадал.