Земельную ночь в Раде подтвердили «слуги народа». Фото: Вголос

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Земельную реформу в четверг, 6 февраля, продолжат рассматривать парламентарии. Сегодня парламентарии должны будут рассмотреть поправки в законопроект № 2178−10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Заседание Верховной Рады, вероятно, продлится всю ночь — пока поправки не будут рассмотрены и закон не примут. Об этом заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Арахамии, большинство депутатов согласились поддержать данный законопроект, поэтому было принято решение работать всю ночь.

Хотим проголосовать до исчерпания вопросов. Это означает: сколько сможем выдержать, столько и будем сидеть, — отметил глава фракции.

Он добавил, что такое решение было принято из-за и так слишком затяжного процесса. Парламентарии заявили, что они устали и хотят довести это дело до конца. По словам Арахамии, за законопроект согласились проголосовать 226 депутатов.

Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко также подтвердил, что большинство фракций согласились поддержать законопроект № 2078−10 «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

Бессонную ночь в парламенте прогнозирует и министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как известно, 13 ноября 2019 года Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект № 2178−10, который отменял запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Перед этим, 11 ноября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вынесет вопрос о продаже сельскохозяйственной земли иностранцам на всеукраинский референдум после того, как парламент проголосует за земельную реформу в первом чтении.

В закон о рынке земли депутаты внесли более 4 тыс. поправок. 28 декабря профильный комитет Рады рекомендовал парламенту принять закон о рынке земли во втором чтении.

Если закон будет принят, то с 1 октября 2020 года в Украине отменяется запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения. С этого момента право продавать земельные паи получат все их владельцы.