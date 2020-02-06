Обыски на "1+1": Дубинский рассказал, как проверяли помещения журналистов канала, фото — "Киев оперативный

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Нардеп Александр Дубинский, который когда-то возглавлял один из проектов телеканала «1+1», пожаловался на последствия обысков, которые сотрудники Службы безопасности Украины вчера провели дома у нескольких журналистов канала.

Дубинский выложил в сеть фото заявления, которое написала мать сына бывшего журналиста «плюсов», у которого СБУ изъяла компьютер. Мама объяснила дирекции школы, что ее сын-четвероклассник не смог подготовить домашнее задание по природоведению, поскольку «СБУ забрало компьютер».

Заявление подтвердили подписями трое нардепов «Слуги народа»: сам Дубинский, а также его коллеги Максим Бужанский и Александр Куницкий.

Среди тех, кого вчера посетила СБУ, были журналисты Денис Данько и Евгений Куксин, а также бывший сотрудник «1+1» Александр Низовцев.

Как сообщают СМИ, у Данько правоохранители изъяли три флешки, рабочий системный блок, планшет и ноутбук. Однако мобильный телефон у журналиста не забирали. У Куксина следователи изъяли из редакции компьютер. Также правоохранители требовали, чтобы он предоставил устройство, с помощью которого якобы осуществлял прослушивание премьер-министра Алексея Гончарука. Александр Низовцев уже давно не работает на телеканале.

Подозревают, что один из компьютеров канала «1+1» использовали, чтобы смонтировать записи, которые в январе обнародовали в интернете. Считается, что на этих записях голос, похожий на голос Гончарука советуется с другими министрами и чиновниками НБУ о том, как объяснить президенту Зеленскому суть экономических процессов в стране. Обнародование записей спровоцировало политический кризис, во время которого Гончарук написал заявление об отставке.