Последствия катастрофы, фото: Il Messaggero

https://racurs.ua/n133274-skorostnoy-poezd-soshel-s-relsov-v-italii-dvoe-pogibshih-okolo-30-ranenyh-foto.html

Ракурс

В Италии сегодня утром в расположенном в 50 км к югу от Милана городе Лоди сошел с рельсов и перевернулся локомотив вместе с двумя вагонами скоростного поезда.

В результате инцидента погибли машинист и работник железной дороги, которые находились в поезде, еще около 30 человек получили ранения, сообщает издание The Local.

Местные власти подчеркивают, что увеличение количества жертв катастрофы не ожидается, поскольку полученные пострадавшими травмы не опасны для жизни.

Поезд направлялся из Милана в Болонью.

По предварительной информации, локомотив сошел с рельсов и ударил грузовой вагон, который стоял на параллельном пути, а затем ударился в здание железной дороги, расположенную в нескольких десятках метров.

Отмечается, что поезд не был переполнен и выполнял первый утренний рейс.

Причина аварии устанавливается.

Напомним, в марте прошлого года более 50 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Италии.