Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Последствия катастрофы, фото: Il Messaggero

Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии: двое погибших, около 30 раненых (ФОТО)

6 фев 2020, 11:20
999

В Италии сегодня утром в расположенном в 50 км к югу от Милана городе Лоди сошел с рельсов и перевернулся локомотив вместе с двумя вагонами скоростного поезда.

В результате инцидента погибли машинист и работник железной дороги, которые находились в поезде, еще около 30 человек получили ранения, сообщает издание The Local.

Местные власти подчеркивают, что увеличение количества жертв катастрофы не ожидается, поскольку полученные пострадавшими травмы не опасны для жизни.

Поезд направлялся из Милана в Болонью.

По предварительной информации, локомотив сошел с рельсов и ударил грузовой вагон, который стоял на параллельном пути, а затем ударился в здание железной дороги, расположенную в нескольких десятках метров.

Отмечается, что поезд не был переполнен и выполнял первый утренний рейс.

Причина аварии устанавливается.

Последствия катастрофы, фото: Il Messaggero

Последствия катастрофы, фото: Il Messaggero

Последствия катастрофы, фото: Il Messaggero

Инцидент произошел недалеко от Милана, фото: The Local

Напомним, в марте прошлого года более 50 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Италии.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

«Земельный» день в Раде: «слуги» охраняют трибуну, пока Разумков объявил перерыв (ФОТО)

Важный день в парламенте начался неожиданно. Сегодня в Раде во втором чтении принимают закон о земельной реформе. Поэтому «слуги народа» решили перестраховаться и утром начали охранять трибуну, опасаясь акций оппозиции

Новости Украины
10:34

Главные новости 5 февраля: обыски на «1+1», заявления Рябошапки и эвакуация украинцев из Китая

Главными новостями среды, 5 февраля, стали обыски в одном из офисов телеканала «1+1» в рамках расследования «кассетного скандала», заявления генпрокурора Руслана Рябошапки, а также эвакуация украинцев из Уханя

Новости Украины
23:08   5 фев
1432