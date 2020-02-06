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Эпидемия коронавируса: россиян эвакуировали из Китая без еды и туалета, фото: instagram

«Везли как картошку»: россияне возмущены эвакуацией из Китая из-за коронавируса (ФОТО)

6 фев 2020, 11:40
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Эвакуация россиян из Китая впечатлила соцсети.

Граждане РФ шокированы транспортировкой на военно-транспортных самолетах в карантин в Тюмень. Об этом информирует Meduza.

Минобороны России эвакуировало из центра распространения коронавируса в Китае более 140 россиян. Им не предоставили питание и теплых вещей.

Выяснилось, что людей погрузили в автобусы и повезли в аэропорт. Дорога заняла всего девять часов. На каждом пункте проверяли показатели температуры. Гражданам объяснили, что их привезут в подмосковный военный госпиталь. В итоге они оказались в Тюмени.

Условия транспортировки пассажиры назвали ужасными. По словам россиян, справить нужду по-человечески было нельзя. Продукты питания во время эвакуации не предоставили.

Везли как картошку, — заявила вывезенная из Китая женщина по имени Марина.

Граждане Российской Федерации возмущены ситуацией. По их словам, подобная эвакуация — показатель отношения властей к жителям страны. Они напомнили, что правительства цивилизованных стран вывезли всех своих граждан и разместили на карантин в отелях у моря, как Франция, или на базе на Аляске, как США.

Эпидемия коронавируса: россиян эвакуировали из Китая без еды и туалета, фото: Паліна Пархоменка

В российском посольстве эту информацию не комментировали. В соцсетях не скрывают возмущения. Граждане РФ требуют объяснить подготовку к эвакуации.

Это ужасно, Очередная демонстрация, насколько в России не считают людей за людей, Где власти? Это позор, — комментировали россияне.

Напомним, жертвами опасного коронавируса 2019-nCoV стали 563 человека. Количество установленных случаев инфицирования превысило 28 тыс.


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