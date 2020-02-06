Володимир Путін, фото: kremlin.ru

https://racurs.ua/ua/n133277-na-vypadkoviy-zustrichi-z-narodom-putina-ohoronyav-snayper-a-ludey-pryvely-pid-konvoiem-video.html

Ракурс

Президента Росії Володимира Путіна під час «випадкової» зустрічі з жителями міста Череповця Вологодської області РФ, де він нещодавно перебував із візитом, охороняв розташований на даху однієї з будівель снайпер.

Відповідне відео опублікував у своєму Твіттері блогер Рустем Адагамов.

На також на цьому відео можна побачити, що людей організовано вели на «випадкову» зустріч з президентом РФ.

На даху снайпер, народ під конвоєм ФСО (Федеральної служби охорони РФ — ред.) привели на місце, — зазначив блогер.

Тридцятисекундний вихід Путіна «в народ» стався 4 лютого. Невдовзі відповідне відео поширили російські ЗМІ. Користувачі інтернету, коментуючи цю новину, відразу звернули увагу, що «випадково» поряд із місцем «спонтанного» виходу Путіна до людей зібралися чимало журналістів, а «випадкові жителі міста» здебільшого не дуже відрізнялися від невисокого Путіна зростом.

Как была организована случайная встреча Путина с жителями Череповца. «Владимир Владимирович вдруг приказал остановить машину и вышел к людям…». На крыше снайпер, народ под конвоем ФСО привели на место. pic.twitter.com/jpWGCGjWrm — Roustem Adagamov (@adagamov) February 5, 2020

Нагадаємо, жителя Вологодської області РФ нещодавно вдруге оштрафували за однодумство з харківськими ультрас щодо Путіна.