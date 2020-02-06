Додаток "ДіЯ": Аваков і Зеленський розповіли про старт цифровізації, фото — Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n133278-usi-dokumenty-v-odnomu-misci-avakov-i-zelenskyy-rozpovily-pro-start-dodatku-diya.html

Ракурс

Сьогодні у Києві відбулася презентація застосунку «ДіЯ», який є флагманом програми цифрової трансформації України. Цей додаток сьогодні вийшов у публічний реліз. Мобільний за стосунок «ДіЯ» покликаний зберігати всі необхідні документи в електронному вигляді.

У першу чергу буде запущено електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Очільник МВС Арсен Аваков так пояснив на презентації оцифрування водійських посвідчень: «Це робиться для того, щоб усі документи були у вас в одному місці».

Прем'єр Олексій Гончарук заявив, що повністю програма розрахована на три роки, а у 2020 році Мінцифра запровадить 50 послуг. Зокрема, Гончарук повідомив, що розробники мають намір розширити функціонал програми, наприклад, надати можливість купувати за водійським посвідченням квитки на поїзд і на внутрішні авіарейси.

Керівник проекту Мстислав Банік запевнив, що з березня «ДіЯ» буде безкоштовною для користування власників смартфонів, якщо у них на рахунку буде хоча б 1 копійка. До кінця 2020 року Банік розраховує на 10 млн активних користувачів.

Наступними послугами, які будуть оцифровані, стануть: автоцивілка, студентський квиток і паспорт громадянина України (id-картка та закордонний паспорт).

На презентацію прийшов і президент Володимир Зеленський. Він заявив, що одним із завданням цифрової трансформації України є можливість голосувати на президентських, парламентських і місцевих виборах за допомогою смартфона.

Всі ми були колись жертвами жіночки у віконці, у якої завжди поганий настрій. Всі зустрічали якогось Віктора Петровича, якому треба щось занести. Держава у смартфоні економить гроші і час людей, а найголовніше — нервові клітини, розповів Зеленський.

Мобільний додаток «Дія» відсьогодні доступний у Apple Store (https://apple.co/31CzIJK) та Google Play (http://bit.ly/39dxIKt).

Раніше «Ракурс» повідомляв, що електронні студентські квитки, а також аналогічні е-документи для учнів почнуть діяти у 2020−2021 навчальному році.