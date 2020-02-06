Тимошенко зайняла крісло Разумкова в Раді. Скріншот трансляції засідання

https://racurs.ua/ua/n133279-tymoshenko-zaynyala-krislo-razumkova-v-radi-foto-video.html

Ракурс

Юлія Тимошенко, глава парламентської фракції «Батьківщина», разом з іншими опозиційними депутатами заблокувала трибуну Верховної Ради на знак протесту проти відкриття ринку землі. Тимошенко вирішила зайняти місце спікера парламенту Дмитра Разумкова.

Пізніше до президії парламенту прийшли і «слуги народу». Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підійшов до Тимошенко, яка стоїть біля його робочого місця.

Також між членом фракції «Слуга народу» Артемом Дмитруком і депутатом від «Батьківщини» Сергієм Власенком, який намагався пройти до Юлії Тимошенко, відбулася сутичка.

У свою чергу скандальний депутат від «Опозиційної платформи — За життя» Ілля Кива став за трибуну.

Перед цим, на самому початку робочого дня, представники монобільшості у Верховній Раді «охороняли» трибуну. Кілька нардепів від «Слуги народу» оточили її, коли спікер Разумков оголосив перерву в засіданні.

Тим часом під будівлею Верховної Ради продовжують мітингувати аграрії, які виступають проти відкриття ринку землі. Міністерство внутрішніх справ посилило заходи безпеки у центрі столиці. Зараз біля парламенту стоять десятки автомобілів патрульної поліції, а під Радою чергують сотні правоохоронців.

Як писав «Ракурс», Верховна Рада під час свого сьогоднішнього засідання має розглянути низку важливих законопроектів. Так, четвертим питанням в порядку денному вказано друге читання резонансного законопроекту № 2178−1, котрий передбачає відкриття ринку землі. Ще одне важливе питання — розгляд урядового законопроекту № 2571, яким пропонується ввести заборону повертати неплатоспроможні банки колишнім власникам.