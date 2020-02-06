Ткаченко подтвердил, что записи прослушек Гончарука нашли на компьютерах «1+1». Фото: Liga.net/Андрей Гудзенко

https://racurs.ua/n133283-kassetnyy-skandal-tkachenko-priznalsya-zelenskomu-chto-proslushka-goncharuka-hranilas.html

Ракурс

Кассетный скандал с премьер-министром Алексеем Гончаруком набирает новые обороты. На сегодняшней встрече президента Украины Владимира Зеленского с фракцией «Слуга народа» нардеп Александр Ткачук признался главе государства, что записи разговоров Гончарука нашли на компьютерах «1+1».

Поднял этот вопрос Александр Дубинский. Сначала депутаты отрицали причастность журналистов телеканала к данному делу, однако президент сказал, что у него есть 100% данные, что эти записи были на компьютерах канала. После этого Ткаченко подтвердил эту информацию. Об этом рассказал один из депутатов «Слуги народа» после встречи с президентом, передает издание «Буквы».

По его словам, Ткаченко сначала отрицал причастность журналистов «1+1» к данному скандалу, а после признался, что записи действительно были найдены на компьютерах телеканала. При этом Ткаченко не увидел в данном факте ничего необычного, ведь это их работа.

Владимир Зеленский на это ответил, что их работа должна была заключаться в публикации информации о незаконной прослушке, а не монтировании записей и выбрасывании их в сеть. Также президент добавил, что попросит главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова провести брифинг о вчерашних обысках.

Напомним, ранее нардеп Александр Дубинский, который когда-то возглавлял один из проектов телеканала «1+1», выложил в сеть фото заявления, которое написала мать сына бывшего журналиста «плюсов», у которого СБУ изъяла компьютер. Мама объяснила дирекции школы, что ее сын-четвероклассник не смог подготовить домашнее задание по природоведению, поскольку «СБУ забрало компьютер».

Как известно, в редакцию программы «Гроші» вечером 5 февраля пришли с обысками сотрудники СБУ. Обыски связаны с расследованием прослушивания главы Кабмина Гончарука. Подозревают, что один из компьютеров канала «1+1» использовали, чтобы смонтировать записи, которые в январе обнародовали в интернете.