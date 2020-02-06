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Ракурс
Дональд Трамп, фото: «Первый канал»

Раздавал короны участницам конкурса красоты: на российском телевидении приплели Трампа к коронавирусу (ВИДЕО)

6 фев 2020, 12:58
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Президента США Дональда Трампа в эфире итоговой программы «Время» на российском «Первом канале» назвали одним из вероятных виновников вспышки коронавируса в Китае.

В эфире от 5 февраля рассматривались «теории заговора», которые могли привести к эпидемии 2019-nCoV. Среди них — версия, что вирус мог быть связан с прошлым Трампа.

Озвучивая эту теорию, ведущий Кирилл Клейменов предложил обратиться к этимологии — науки о значении и происхождении слов.

С происхождения слов становится понятным происхождение вируса. Вот смотрите: как он называется? Коронавирус. Берем слово корона — оно в основе и идет первым, поэтому здесь и разгадка, — отметил Клейменов.

Он добавил, что Трамп, будучи в период с 1996 по 2016 годы владельцем известного конкурса красоты «Мисс Вселенная», раздавал участникам короны.

Сегодня же, во времена президентства Трампа, Китай является главным соперником США в мире.

Так что происхождение коронавируса, а также цели и задачи его использования становятся абсолютно понятными, — отметил Клейменов.

Полный бред, скажете вы, и я бы согласился с вами, если бы не следующий материал, — резюмировал телеведущий и представил видеосюжет российских журналистов о теории искусственного происхождения этого вируса, который постепенно подводит зрителей к мысли о возможной причастности США к возникновению эпидемии.

Напомним, соцсети поразила проведенная в ужасных условиях эвакуация из Китая россиян, которые оставляли охваченную коронавирусом страну.


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