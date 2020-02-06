Намолил новую игрушку: у патриарха РПЦ Кирилла нашли часы с бриллиантами за 16 тыс. долл., фото — openmedia.io

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Ракурс

Патриарха Русской православной церкви Кирилла Гундяева снова заметили с элитным часам. Хотя он обещал пользоваться только «российскими недорогими моделями», журналисты заметили на его руке Ulysse Nardin, который стоит более 16 тыс. долл.

С этой дорогой моделью Кирилла заметили на фото, которое датируется началом 2018 года. «Открытые медиа» в феврале 2020 года провели расследование и обнаружили, что патриарх РПЦ пришел с дорогой игрушкой в ​​Совет Федерации на встречу, посвященную теме «Нравственные ценности и будущее человечества».

Эта модель 2005 года выпуска инкрустирована бриллиантами и продается с ремешком из кожи аллигатора и застежкой из нержавеющей стали. Сейчас она снята с производства, но в интернет-магазинах такие часы можно купить за 16 тыс. 100 долл.

Журналисты спросили у пресс-службы РПЦ о происхождении часов патриарха, но ответа не получили.

Напомним, что в 2012 году в интернете появилась фотография, где Кирилл сидит в часах Breguet стоимостью более 30 тыс. долл. При этом на сайте патриархии часы заретушировали, но осталась их тень на поверхности стола. РПЦ сначала отрицала наличие ретуши, но позже извинилась за инцидент.

Сам патриарх Кирилл, как утверждал впоследствии пропагандист Владимир Соловьев, заявлял, что носит только «недорогие российские часы с гербом», подаренные ему Дмитрием Медведевым.

Кроме того, патриарх пользуется яхтой, которую церкви подарил «Лукойл». На борту этого судна летом 2019 года замечали полуголых девушек и туристов. Стоимость аренды этой яхты составила 500 тыс. рублей в день (8 тыс. долл.).

«Ракурс» сообщал, что в начале 2019 года Кирилл заявил о связи современных гаджетов с Антихристом.