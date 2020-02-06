Вимолив нову цяцьку: у патріарха РПЦ Кирила знайшли годинник з діамантами за 16 тис. дол., фото — openmedia.io

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Ракурс

Патріарха Російської православної церкви Кирила Гундяєва знову помітили із елітним годинником. Хоча раніше він обіцяв користуватися тільки «російськими недорогими моделями», журналісти зауважили на його руці Ulysse Nardin, який коштує понад 16 тис. дол.

З цією дорогою моделлю Кирила помітили на фото, яке датується початком 2018 року. «Відкриті медіа» у лютому 2020 року провели розслідування і виявили, що патріарх РПЦ прийшов із дорогою цяцькою у Раду Федерації на зустріч, присвяченій темі «Моральні цінності і майбутнє людства».

Ця модель 2005 року випуску інкрустована діамантами і продається з ремінцем зі шкіри алігатора і застібкою з нержавіючої сталі. Зараз вона знята з виробництва, але в інтернет-магазинах такий годинник можна купити за 16 тис. 100 дол.

Журналісти запитали в прес-служби РПЦ про походження годинника патріарха, але відповіді не отримали.

Нагадаємо, що у 2012 році в інтернеті з’явилася фотографія, де Кирило сидить в годиннику Breguet вартістю понад 30 тис. дол. При цьому на сайті патріархії годинник заретушували, але залишилася його тінь на поверхні столу. РПЦ спочатку заперечувала наявність ретуші, але пізніше вибачилася за інцидент.

Сам патріарх Кирило, як стверджував згодом пропагандист Володимир Соловйов, заявляв, що носить тільки «недорогі російські годинник з гербом», подаровані йому Дмитром Медведєвим.

Крім того, патріарх користується яхтою, яку церкві подарував «Лукойл». На борту цього судна влітку 2019 року помічали напівголих дівчат і туристів. Вартість оренди цієї яхти склала 500 тис. рублів на день (8 тис. дол.).

«Ракурс» повідомляв, що на початку 2019 року Кирило заявив про зв’язок сучасних гаджетів з Антихристом.