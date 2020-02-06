Експорт лісу-кругляка: арбітраж між Україною та ЄС перейшов у активну фазу, фото: Forest Service, USDA

https://racurs.ua/ua/n133280-eksport-lisu-kruglyaka-arbitraj-mij-ukrayinou-ta-ies-pereyshov-u-aktyvnu-fazu.html

Ракурс

Арбітраж між Україною та Європейським Союзом щодо мораторію на експорт лісу-кругляка перейшов у активну фазу.

Тарас Качка, торговельний представник України, у Facebook пояснив ситуацію. Він зазначив, що розпочато розгляд відповідної документації.

Триває період, протягом якого до арбітражної групи дозволено подавати добровільні письмові подання. Арбітраж має їх розглянути.

Арбітражний процес проти України у ЄС ініціювали 20 червня 2019 року. Арбітражну палату з цього питання створено 28 січня 2020 року. Письмові подання дозволено подавати до 27 лютого 2020 року.

Ще у 2015 році українська сторона запровадила на свої території заборону (мораторій) на експорт необробленої деревини до країн ЄС. Мета — боротьба з незаконною вирубкою лісів у Карпатах. З того часу Україна стала найбільшим експортером нелегальної деревини до Євросоюзу.

Раніше в уряді запропонували відмінити мораторій на експорт необробленої деревини (лісу-кругляка). Віце-прем'єр Дмитро Кулеба виступає проти будь-яких обмежень на експортні операції з ЄС.