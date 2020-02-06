Экспорт леса-кругляка: арбитраж между Украиной и ЕС перешел в активную фазу, фото: Forest Service, USDA

https://racurs.ua/n133280-eksport-lesa-kruglyaka-arbitraj-mejdu-ukrainoy-i-es-pereshel-v-aktivnuu-fazu.html

Ракурс

Арбитраж между Украиной и Европейским Союзом относительно моратория на экспорт леса-кругляка перешел в активную фазу.

Тарас Качка, торговый представитель Украины, в Facebook объяснил ситуацию. Он отметил, что начато рассмотрение соответствующей документации.

Продолжается период, в течение которого к арбитражной группы разрешено подавать добровольные письменные представления. Арбитраж их обязан рассмотреть.

Арбитражный процесс против Украины в ЕС инициировали 20 июня 2019. Арбитражную палату по этому вопросу создали 28 января 2020. Письменные представления разрешено подавать до 27 февраля 2020 года.

Еще в 2015 году украинская сторона ввела на своей территории запрет (мораторий) на экспорт необработанной древесины в страны ЕС. Цель — борьба с незаконной вырубкой лесов в Карпатах. С тех пор Украина стала крупнейшим экспортером нелегальной древесины в Евросоюз.

Ранее в правительстве предложили отменить мораторий на экспорт необработанной древесины (леса-кругляка). Вице-премьер Кулеба выступил против любых ограничений на экспортные операции с ЕС.