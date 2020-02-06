Дональд Трамп, фото: «Перший канал»

https://racurs.ua/ua/n133282-rozdavav-korony-uchasnycyam-konkursu-krasy-na-rosiyskomu-telebachenni-trampa-nazvaly-vynuvatcem.html

Ракурс

Президента США Дональда Трампа в ефірі підсумкової програми «Время» на російському «Першому каналі» назвали одним із ймовірних винуватців спалаху коронавірусу в Китаї.

В ефірі від 5 лютого розглядалися «теорії змови», які могли призвести до епідемії 2019-nCoV. Серед них — версія, що вірус міг бути пов’язаний з минулим Трампа.

Озвучуючи цю теорію, ведучий Кирило Клейменов запропонував звернутися до етимології — науки про значення та походження слів.

З походження слів стає зрозумілішим походження вірусу. Ось дивіться: як він називається? Коронавірус. Беремо слово корона — воно в основі і йде першим, тому тут і розгадка, — зазначив Клейменов.

Він додав, що Трамп, будучи у період з 1996 до 2016 роки власником відомого конкурсу краси «Міс Всесвіт», роздавав учасницям корони.

Сьогодні ж, у часи президентства Трампа, Китай є головним суперником США у світі.

Так що походження коронавірусу, а також мета та завдання його використання стають абсолютно зрозумілими, — зазначив Клейменов.

Повна маячня, скажете ви, і я б погодився з вами, якби не наступний матеріал, — резюмував телеведучий й представив відеосюжет російських журналістів про теорії штучного походження цього вірусу, який поступово підводить глядачів до думки про можливу причетність США до виникнення епідемії.

Нагадаємо, соцмережі вразила проведена в жахливих умовах евакуація з Китаю росіян, які залишали охоплену коронавірусом країну.