Ткаченко підтвердив, що записи прослушки Гончарука знайшли на комп'ютерах «1+1». Фото: Liga.net/Андрей Гудзенко

https://racurs.ua/ua/n133283-kasetnyy-skandal-tkachenko-ziznavsya-zelenskomu-scho-proslushka-goncharuka-zberigalasya.html

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Касетний скандал з прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком набирає нових обертів. На сьогоднішній зустрічі президента України Володимира Зеленського з фракцією «Слуга народу» нардеп Олександр Ткаченко зізнався голові держави, що записи розмов Гончарука зберігалися на комп’ютерах телеканалу «1+1».

Підняв це питання Олександр Дубинський. Спочатку депутати заперечували причетність журналістів телеканалу до цієї справи, проте президент сказав, що у нього є 100% дані, що ці записи були на комп’ютерах каналу. Після цього Ткаченко підтвердив цю інформацію. Про це розповів один з депутатів «Слуги народу» після зустрічі з президентом, передає видання «Букви».

За його словами, Ткаченко спочатку заперечував причетність журналістів «1+1» до цього скандалу, а після зізнався, що записи дійсно були знайдені на комп’ютерах телеканалу. Водночас Ткаченко не побачив у цьому факті нічого незвичайного, адже це їхня робота.

Володимир Зеленський на це відповів, що їхня робота повинна була полягати в публікації інформації про незаконне прослуховування, а не монтуванні записів і публікації їх у мережі. Також президент додав, що проситиме главу Служби безпеки України Івана Баканова провести брифінг про вчорашні обшуки.

Нагадаємо, раніше нардеп Олександр Дубінський, який колись очолював один з проектів телеканалу «1+1», виклав в мережу фото заяви, яке написала мати сина колишнього журналіста «плюсів», у якого СБУ вилучила комп’ютер. Мати пояснила дирекції школи, що її син-четвертокласник не зміг підготувати домашнє завдання із природознавства, оскільки «СБУ забрало комп’ютер».

Як відомо, до редакції програми «Гроші» ввечері 5 лютого прийшли з обшуками співробітники СБУ. Обшуки пов’язані з розслідуванням прослуховування глави Кабміну Гончарука. Підозрюють, що один з комп’ютерів каналу «1+1» використовували, щоб змонтувати записи, які в січні оприлюднили в інтернеті.