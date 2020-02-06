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Бійка у Раді: депутати почубилися під час блокування трибуни, скріншот трансляції

ЗЕМЛЕтрус у Раді: депутати почубилися під час блокування трибуни (ФОТО)

6 лют 2020, 13:18
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У Раді сьогодні гарячий день. Під час блокування трибуни у парламенті поштовхалися кілька десятків нардепів, які представляють провладну фракцію «Слуга народу» і декілька опозиційних фракцій.

Зокрема, «слуга» Микола Тищенко з мажоритарником Сергієм Рудиком намагалися поштовхатися із представниками «Батьківщини».

Бійка у Раді: депутати почубилися під час блокування трибуни, скріншот трансляції

У цей момент засідання Ради вів перший заступник голови Ради Руслан Стефанчук, оскільки на місці спікера Дмитра Разумкова вже декілька годин сидить Юлія Тимошенко.

Стефанчук поставив на голосування пропозицію продовжити роботу парламенту до 20.00, але за таке рішення знайшлося тільки 222 голоси. Зокрема, його з першої спроби підтримали тільки 215 «слуг народу».

Стефанчук декілька разів попросив депутатів відійти від трибуни.

Займіть свої місця! Доводьте свою правоту в дискусії, а не в кулачних мавп’ячих прижках отут, — заявив перший віце-спікер.

Бійка у Раді: депутати почубилися під час блокування трибуни, скріншот трансляції

Як видно із трансляції засідання, під час оборони трибуни Тимошенко поранила собі палець і тепер ходить у парламенті з пластирем. Вона порізала руку, коли схопила мікрофон спікера.

Бійка у Раді: депутати почубилися під час блокування трибуни, фото — "Страна"

Бійка у Раді: депутати почубилися під час блокування трибуни, фото — "Страна"

Згодом Стефанчук поставив питання на голосування вдруге і в Раді продовжили свою роботу до 19.30.

Згодом Рада вирішила не влаштовувати «земельну ніч» та почала розгляд законопроекту про ринок землі за повною процедурою.

Нагадаємо, що 6 лютого український парламент планує ухвалити в цілому закон, який скасовує земельний мораторій і запроваджує ринок землі.

Бійка у Раді, скріншот відео

Джерело: Ракурс


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