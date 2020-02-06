Разумков Тимошенко: Это не парламентаризм - занимать место другого, если оно не ваше сегодня / Фото: Скриншот

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Верховная Рада сегодня пытается работать, несмотря на блокирование трибуны и президиума отдельными народными депутатами. Напомним, что еще утром лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заняла в президиуме место спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова. Впоследствии во время блокирования трибуны между депутатами «Слуги народа», поддерживающими земельную реформу, и теми, кто выступает против рынка земли, возникла потасовка. Напоследок Дмитрий Разумков решил обратиться с заявлением с трибуны парламента. Во время своей речи он раскритиковал сегодняшнее поведение нардепов, заявив, что их действия не являются признаком демократии.

Это не парламентаризм — занимать место другого, если оно не ваше сегодня, — намекнул Разумков на Тимошенко, которая уже несколько часов не покидает место спикера в президиуме Рады.

Напомним, ранее сегодня «слуга» Николай Тищенко и мажоритарщик Сергей Рудык потолкались с представителями «Батькивщины». В этот момент заседания Рады вел первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук, который просил депутатов доказывать свою правоту «в дискуссии, а не с помощью кулачных обезьяньих прыжков».