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Закон о дезинформации: Бородянский рассказал, когда наступает уголовная ответственность, фото: скрин

Бородянский рассказал, кому грозит уголовная ответственность

6 фев 2020, 13:50
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Закон о дезинформации должен защитить государство в гибридной войне с Россией.

Вероятную уголовную ответственность за нарушения соответствующих норм объяснил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Он стал гостем программы «Что это было?».

По словам чиновника, получение достоверных и правдивых данных в любое время гибридной войны — насущная проблема. Понятие «дезинформация» следует четко определить. Государство имеет право, по словам министра, защищать свою территорию, эко-пространство и свои границы.

Бородянский отметил, что систематическое распространение недостоверной информации ведет к уголовной ответственности. Сейчас закон совершенствуют. Чиновники намерены ввести определенные нормы и предохранители.

Министр был готов к бурной реакции в обществе, поскольку «этот закон ограничивает большое количество людей». По его словам, инициатива касается тех, кто злоупотребляет свободой слова.

Ранее Бородянский исключил уголовную ответственность за дезинформацию. Он отметил, что уполномоченный трижды докажет в суде факт дезинформации распространителем.

Источник: Ракурс


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