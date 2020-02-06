Закон о дезинформации: Бородянский рассказал, когда наступает уголовная ответственность, фото: скрин

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Закон о дезинформации должен защитить государство в гибридной войне с Россией.

Вероятную уголовную ответственность за нарушения соответствующих норм объяснил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский. Он стал гостем программы «Что это было?».

По словам чиновника, получение достоверных и правдивых данных в любое время гибридной войны — насущная проблема. Понятие «дезинформация» следует четко определить. Государство имеет право, по словам министра, защищать свою территорию, эко-пространство и свои границы.

Бородянский отметил, что систематическое распространение недостоверной информации ведет к уголовной ответственности. Сейчас закон совершенствуют. Чиновники намерены ввести определенные нормы и предохранители.

Министр был готов к бурной реакции в обществе, поскольку «этот закон ограничивает большое количество людей». По его словам, инициатива касается тех, кто злоупотребляет свободой слова.

Ранее Бородянский исключил уголовную ответственность за дезинформацию. Он отметил, что уполномоченный трижды докажет в суде факт дезинформации распространителем.