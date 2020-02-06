Американський мільярдер Ровт позиватиметься проти нардепа Дубінського, фото — ФБР

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Ракурс

Бізнесмен Алекс Ровт звернувся до суду з позовом про захист честі та гідності і спростування недостовірної інформації, яку розповсюдив телеканал «1+1».

Співвідповідачами нардеп Олександр Дубінський, автори програми «Гроші» та канал «1+1», повідомив екс-нардеп та колишній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

Причиною подачі позову є допис Дубінського у Фейсбук, сюжети у програмах «Дубінізми» і «Гроші» на каналі «1+1». Інтереси Ровта у суді представлятиме саме Москаль. З аналогічним позовом Ровт звернувся і до суду в США.

Ровт звернувся до суду з позовом про захист честі та гідності, а також спростування недостовірної інформації й щодо дезінформації, викладеної нещодавно на телеканалі «1+1» у вказаних передачах, — написав Москаль.

Крім Дубінського, співвідповідачами у справі є й автори програми «Гроші» та канал «1+1».

У дописі Дубінський 30 січня заявив, що бізнесмени Алекс Ровт та Імре Пак мають відношення до корупційних схем на Одеському припортовому заводі. 3 лютого на каналі «1+1» вийшов сюжет на цю тему. Йшлося про те, що близькі до Ровта особи нібито мали намір купити за 5 млн дол. посаду директора Одеського припортового заводу. Згодом подібний сюжет вийшов і у відеоблозі Дубінського на «плюсах».

Москаль у Фейсбук пригадав, що два роки тому суд у Будапешті визнав інформацію щодо нібито корупційних дій Ровта і Пака недостовірною. Журналіста, який розповсюдив ці дані, засудили до громадських робіт.

Алекс Ровт — 68-річний українсько-американський підприємець єврейського походження, мільярдер, власник низки великих підприємств у галузі хімічної промисловості. Він народився у Мукачево. У 1973 році переїхав жити до Угорщини, згодом емігрував до США. Нині він — президент компанії «IBE Trade Corp» у Нью-Йорку з виробництва й реалізації мінеральних добрив.

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