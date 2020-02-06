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Верховная Рада ушла на обед, а Тимошенко осталась в кресле Разумкова под охраной нескольких слуг / Фото: Скриншот

Верховная Рада ушла на обед, а Тимошенко осталась в кресле Разумкова в сопровождении нескольких «слуг» (ФОТО)

6 фев 2020, 14:40
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Верховная Рада ушла на перерыв до 16.00 после нескольких часов споров из-за блокирования трибуны и президиума оппозиционными народными депутатами. Еще утром лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заняла место спикера украинского парламента Дмитрия Разумкова. Сейчас Тимошенко также находится в сессионном зале, — вероятно, нардеп не хочет покидать место в президиуме. Тимошенко находится «под охраной» нескольких народных избранников из президентской фракции «Слуга народа».

Верховна Рада пішла обідати: Тимошенко залишилася в кріслі Разумкова під охороною кількох слуг

Ранее сегодня во время блокирования трибуны между «слугами народа» и нардепами, которые выступают против рынка земли, возникла потасовка. Напоследок Дмитрий Разумков обратился к депутатам с трибуны.

Это не парламентаризм — занимать место другого, если оно не ваше сегодня, — намекнул Разумков на Тимошенко, которая на протяжении нескольких часов не покидала место спикера в президиуме Рады.

Напомним, ранее сегодня «слуга» Николай Тищенко и мажоритарщик Сергей Рудык потолкались с представителями «Батькивщины». В этот момент заседания Рады вел первый заместитель Разумкова Руслан Стефанчук, который просил депутатов доказывать свою правоту «в дискуссии, а не с помощью кулачных обезьяньих прыжков».

Источник: Ракурс


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