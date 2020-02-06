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Епідемія коронавірусу: на заблокованому лайнері росіянин поскаржився на відсутність алкоголю, фото: Pxhere

Росіянина засмутила відсутність алкоголю на заблокованому через коронавірус лайнері

6 лют 2020, 15:09
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Коронавірус став причиною ізоляції в Японії пасажирів круїзного лайнера Diamond Princess.

Росіянин, який знаходиться на борту, поскаржився на суворі умови через брак алкоголю. Міністерство охорони здоров’я Японії заблокувало судно на 14 днів. Про це повідомляє агентство Kyodo.

Стиліст Аркадій Булгатов незадоволений, що на судні почалися перебої з постачанням продовольства. Головною проблемою він вважає відсутність необхідної кількості алкоголю.

Ми не встигли закупитися на зупинці спиртним, — зізнався Аркадій.

Громадянин Російської Федерації зазначив, що алкоголь на лайнер замовляти дозволено. Ціна — 24 дол. за 30 мілілітрів віскі.

Зараз, за останніми даними, на кораблі він закінчився взагалі, — зазначив росіянин.

Всього на борту — 3,7 тис. осіб з 56 країн. Інфіковано невідомою пневмонією 20 пасажирів.

Раніше громадяни поскаржилася на евакуацію з Китаю через коронавірус. Вони заявили, що вбиральні у літаку не було, а продукти харчування під час евакуації не надали.


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