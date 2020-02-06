Слуга народу з лайкою погрожував врізати нардепу від «Батьківщини»

https://racurs.ua/ua/n133300-a-chogo-vin-klounom-obzyvaietsya-sluga-narodu-z-laykou-pogrojuvav-vrizaty-nardepu-vid.html

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Верховна Рада України продовжує засідання, а депутати продовжують сваритися. Цього разу відзначився нардеп зі «Слуги народу» Максим Ткаченко, який, використовуючи лайливу лексику, посварився з колегою з «Батьківщини» Олексієм Кучеренком.

Сварка почалася з того, що Кучеренко звернувся до віце-спікера Руслана Стефанчука, щоб той розняв бійку на трибуні. Тоді до нього підійшов Ткаченко і почав розповідати нардепу від «Батьківщини», що «його час вийшов». Відео конфлікту опублікував сам Кучеренко на своєму каналі в YouTube.

Їдьте до санаторію, в «Трускавець», відпочивайте, — сказав слуга народу Кучеренку.

У відповідь Кучеренко сказав, що Ткаченко та інші слуги народу — «клоуни малолітні».

Після цього нардеп від «Слуги народу» перейшов на мати і відкриті погрози:

За клоуна ви зараз п*зди отримаєте! За клоуна!

У відповідь на це Кучеренко сказав, що хотів би на це подивитися. Коли до слуги народу підійшов інший нардеп, щоб його заспокоїти, Ткаченко не зупинився.

А чого він клоуном обзивається? Навіщо клоуном обзивається? — запитав Ткаченко.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, раніше під час блокування трибуни в парламенті поштовхалися декілька десятків нардепів, які представляють провладну фракцію «Слуга народу» і кілька опозиційних фракцій.