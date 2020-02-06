Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Слуга народу з лайкою погрожував врізати нардепу від «Батьківщини»

«А чого він клоуном обзивається?»: слуга народу з лайкою погрожував врізати нардепу від «Батьківщини» (ВІДЕО)

6 лют 2020, 15:46
999

Верховна Рада України продовжує засідання, а депутати продовжують сваритися. Цього разу відзначився нардеп зі «Слуги народу» Максим Ткаченко, який, використовуючи лайливу лексику, посварився з колегою з «Батьківщини» Олексієм Кучеренком.

Сварка почалася з того, що Кучеренко звернувся до віце-спікера Руслана Стефанчука, щоб той розняв бійку на трибуні. Тоді до нього підійшов Ткаченко і почав розповідати нардепу від «Батьківщини», що «його час вийшов». Відео конфлікту опублікував сам Кучеренко на своєму каналі в YouTube.

Їдьте до санаторію, в «Трускавець», відпочивайте, — сказав слуга народу Кучеренку.

У відповідь Кучеренко сказав, що Ткаченко та інші слуги народу — «клоуни малолітні».

Після цього нардеп від «Слуги народу» перейшов на мати і відкриті погрози:

За клоуна ви зараз п*зди отримаєте! За клоуна!

У відповідь на це Кучеренко сказав, що хотів би на це подивитися. Коли до слуги народу підійшов інший нардеп, щоб його заспокоїти, Ткаченко не зупинився.

А чого він клоуном обзивається? Навіщо клоуном обзивається? — запитав Ткаченко.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика!

Нагадаємо, раніше під час блокування трибуни в парламенті поштовхалися декілька десятків нардепів, які представляють провладну фракцію «Слуга народу» і кілька опозиційних фракцій.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Смертельний коронавірус: внутрішньоутробна передача інфекції наразі не доведена — медики

Немовля, в якого через півтора дня після народження виявили коронавірус 2019-nCoV, могло інфікуватися в результаті контакту з іншими людьми. В інших дітей, народжених інфікованими матерями, вірусу наразі не виявляють

Світові новини
15:28

Верховна Рада пішла обідати: Тимошенко залишилася в кріслі Разумкова у супроводі кількох «слуг» (ФОТО)

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, місце якого у президії сьогодні зайняла нардеп Юлія Тимошенко, заявив, що це не парламентаризм — займати місце іншого. Зараз нардепи пішли на перерву, але Тимошенко вирішила не покидати сесійну залу

Новини України
14:40

Касетний скандал: Ткаченко зізнався Зеленському, що прослушка Гончарука зберігалася на комп’ютерах «1+1» — ЗМІ

Після обшуків на телеканалі «1+1» нардеп від «Слуги народу» Олександр Ткаченко підтвердив, що на комп’ютерах телеканалу знайшли записи прослушок прем'єр-міністра Олексія Гончарука. У цьому він зізнався на зустрічі з Володимиром Зеленським

Новини України
13:10
1432