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Слуга народа матерно угрожал врезать нардепу от «Батькивщины»

«А чего он клоуном обзывается?»: слуга народа матерно угрожал врезать нардепу от «Батькивщины» (ВИДЕО)

6 фев 2020, 15:46
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Верховная Рада Украины продолжает заседание, а депутаты продолжают ругаться. На этот раз отличился нардеп из «Слуги народа» Максим Ткаченко, который, используя нецензурную лексику, поругался с коллегой из «Батькивщины» Алексеем Кучеренко.

Перепалка началась с того, что Кучеренко обратился к вице-спикеру Руслану Стефанчуку, чтобы тот разнял драку на трибуне. В этот момент к нему подошел Ткаченко и начал рассказывать нардепу от «Батькивщины», что «его время вышло». Видео конфликта опубликовал сам Кучеренко на своем канале в YouTube.

Езжайте в санаторий, в «Трускавец», отдыхайте, — сказал слуга народа Кучеренко.

В ответ Кучеренко сказал, что Ткаченко и другие слуги народа — «клоуны малолетние».

После этого нардеп от «Слуги народа» перешел на нецензурную лексику и открытые угрозы: «За клоуна Вы сейчас п*зды получите»!

В ответ Кучеренко сказал, что хотел бы на это посмотреть. Когда к слуге подошел другой нардеп, чтобы его успокоить, Ткаченко не остановился.

А чего он клоуном обзывается? Зачем клоуном обзывается? — спросил Ткаченко.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, ранее во время блокирования трибуны в парламенте потолкались несколько десятков нардепов, которые представляют провластную фракцию «Слуга народа» и несколько оппозиционных фракций.


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