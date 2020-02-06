Киев может рассмотреть возможность возобновления подачи воды к аннексированного Крыму –– юрист, фото: Malmstrom AFB

https://racurs.ua/n133299-kiev-mojet-rassmotret-vozmojnost-vozobnovleniya-podachi-vody-k-anneksirovannogo-krymu-urist.html

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Подачу воды в оккупированный Крым готовится возобновить Украина.

Юрист-международник Борис Бабин, экс-представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, рассказал подробности в блоге издания OBOZREVATEL.

Он предположил, что принять решение о возобновлении водоснабжения в аннексированный полуостров могут украинские чиновники. На выездном заседании Комитета Верховной Рады по правам человека они якобы обсудят этот вопрос. Такая информация, по его словам, подтверждена «несколькими источниками». Члены Комитета посетят дамбу на Северо-Крымском канале.

Юрист-международник обращает внимание общественности на внезапную поездку представителей комитета на объект. Другие инфраструктурные строения представителей власти не очень заинтересовали.

Комитет Верховной Рады по правам человека якобы сделает заявление, что в Крыму кто-то страдает, а отсутствие подачи воды влияет на «наших людей» на полуострове. Оккупационные власти, по его словам, не раз пыталась подкупить украинских чиновников для этого.

Бабин убежден, что катастрофическая нехватка воды в Крыму может стать основанием для его деоккупации. Он призвал журналистов отслеживать каждый шаг украинской власти.

Огласка останавливает все эти мошеннические схемы, — отметил экс-постпред.

Ранее в оккупированном Крыму предложили стрелять по облакам, чтобы наполнить водоемы. Проблему с обеспечением водными ресурсами РФ, которая аннексировала полуостров в 2014 году, не удается решить.