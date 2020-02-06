В Китае продолжается вспышка смертельного коронавируса, фото:

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Возможность внутриутробной передачи нового коронавируса 2019-nCoV от матери к ребенку пока еще не доказана.

Об этом по результатам проведенных исследований десяти новорожденных детей и их инфицированных матерей заявила акушер из Пекинского университета Цяо Цзе. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Медик предостерегает от преждевременных выводов по этому вопросу.

Недавно китайские СМИ сообщали об обнаружении вируса 019-nCoV у новорожденного малыша, который мог заразится от матери. Однако, отмечает Цзе, соответствующий тест путем взятия мазка из горла ребенку был сделан спустя 36 часов после рождения путем кесарева сечения, поэтому он мог заболеть в результате контакта с другими людьми.

Однако ранее также были взяты образцы плаценты и крови из пуповины, и их исследования вируса не выявили.

По словам медика, ее команда также провела исследование мазков из горла и анализ крови из пуповины еще 10 детей, рожденных путем кесарева сечения в городе Ухане женщинами, которые были заражены коронавирусом. Результаты всех этих тестов были отрицательными. Тесты грудного молока матери также не показали признаков заражения.

Пока есть только один случай, но тест был сделан спустя 36 часов после рождения, поэтому мы не можем с уверенностью сказать, что была передача от матери к ребенку, — подчеркивает медик. — Но мы также и не решаемся сказать, что такого нет.

Напомним, младенец, у которого обнаружили коронавирус, родился 2 февраля.