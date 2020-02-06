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У Китаї триває спалах смертельного коронавірусу, фото:

Смертельний коронавірус: внутрішньоутробна передача інфекції наразі не доведена — медики

6 лют 2020, 15:28
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Можливість внутрішньоутробної передачі нового коронавірусу 2019-nCoV від матері до дитини наразі ще не доведена.

Про це за результатами проведених досліджень десяти новонароджених дітей та їхніх інфікованих матерів заявила акушер з Пекінського університету Цяо Цзе. Про це повідомляє видання South China Morning Post.

Медик застергіає від передчасних висновків з цього питання.

Нещодавно китайські ЗМІ повідомляли про виявлення вірусу 2019-nCoV в новонародженого малюка, який міг інфікуватися від матері. Однак, наголошує Цзе, відповідний тест шляхом взяття мазку з горла дитині було зроблено через 36 годин після народження шляхом кесаревого розтину, тому вона могла захворіти в результаті контакту з іншими людьми.

Проте раніше також були взяті зразки плаценти та крові з пуповини, й їхнє дослідження вірусу не виявило.

За словами медика, її команда також провела дослідження мазків з горла та аналіз крові з пуповини ще 10 дітей, народжених шляхом кесаревого розтину в місті Ухані жінками, які були заражені коронавірусом. Результати усіх цих тестів були негативними. Тести грудного молока матері також не показали ознак зараження.

Поки є лише один випадок, але тест був зроблений через 36 годин після народження, тому ми не можемо з впевненістю сказати, що була передача від матері до дитини, — наголошує медик. — Але ми також і не наважуємося сказати, що такого немає.

Нагадаємо, немовля, в якого виявили коронавірус, народилося 2 лютого.


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