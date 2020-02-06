Київ може розглянути ймовірність відновлення подачі води до анексованого Криму – юрист, фото: Malmstrom AFB

https://racurs.ua/ua/n133299-kyyiv-moje-rozglyanuty-ymovirnist-vidnovlennya-podachi-vody-do-aneksovanogo-krymu-uryst.html

Ракурс

Подачу води до окупованого Криму готується відновити Україна.

Юрист-міжнародник Борис Бабін, екс-представник президента України в Автономній Республіці Крим, розповів подробиці у блозі видання OBOZREVATEL. Він попередив про небезпеку.

Фахівець припустив, що ухвалити рішення про відновлення водопостачання до анексованого півострова можуть українські чиновники. На виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з прав людини вони нібито обговорять це питання. Така інформація, за його словами, підтверджена «кількома джерелами». Члени Комітету відвідають дамбу на Північно-Кримському каналі.

Юрист-міжнародник звертає увагу суспільства на раптову поїздку представників комітету на об'єкт. Інші інфраструктурні будови представників влади не зацікавили.

Комітет Верховної Ради з прав людини нібито зробить заяву, що у Криму хтось страждає, а відсутність подачі води впливає на «наших людей» на півострові. Окупаційна влада, за його словами, не раз намагалась підкупити українських чиновників для цього.

Бабін переконаний, що катастрофічна нестача води у Криму може стати підставою для його деокупації. Він закликав журналістів відстежувати кожен крок української влади.

Розголос зупиняє всі ці шахрайські схеми, — наголосив екс-постпред.

Раніше в окупованому Криму запропонували стріляти по хмарах, щоб наповнити водойми. Проблему із забезпеченням водними ресурсами РФ, яка анексувала півострів у 2014 році, не вдається вирішити.