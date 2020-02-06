Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Київ може розглянути ймовірність відновлення подачі води до анексованого Криму – юрист, фото: Malmstrom AFB

Київ може розглянути можливість відновлення подачі води до анексованого Криму — юрист

6 лют 2020, 15:44
999

Подачу води до окупованого Криму готується відновити Україна.

Юрист-міжнародник Борис Бабін, екс-представник президента України в Автономній Республіці Крим, розповів подробиці у блозі видання OBOZREVATEL. Він попередив про небезпеку.

Фахівець припустив, що ухвалити рішення про відновлення водопостачання до анексованого півострова можуть українські чиновники. На виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з прав людини вони нібито обговорять це питання. Така інформація, за його словами, підтверджена «кількома джерелами». Члени Комітету відвідають дамбу на Північно-Кримському каналі.

Юрист-міжнародник звертає увагу суспільства на раптову поїздку представників комітету на об'єкт. Інші інфраструктурні будови представників влади не зацікавили.

Комітет Верховної Ради з прав людини нібито зробить заяву, що у Криму хтось страждає, а відсутність подачі води впливає на «наших людей» на півострові. Окупаційна влада, за його словами, не раз намагалась підкупити українських чиновників для цього.

Бабін переконаний, що катастрофічна нестача води у Криму може стати підставою для його деокупації. Він закликав журналістів відстежувати кожен крок української влади.

Розголос зупиняє всі ці шахрайські схеми, — наголосив екс-постпред.

Раніше в окупованому Криму запропонували стріляти по хмарах, щоб наповнити водойми. Проблему із забезпеченням водними ресурсами РФ, яка анексувала півострів у 2014 році, не вдається вирішити.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Смертельний коронавірус: внутрішньоутробна передача інфекції наразі не доведена — медики

Немовля, в якого через півтора дня після народження виявили коронавірус 2019-nCoV, могло інфікуватися в результаті контакту з іншими людьми. В інших дітей, народжених інфікованими матерями, вірусу наразі не виявляють

Світові новини
15:28

Верховна Рада пішла обідати: Тимошенко залишилася в кріслі Разумкова у супроводі кількох «слуг» (ФОТО)

Раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, місце якого у президії сьогодні зайняла нардеп Юлія Тимошенко, заявив, що це не парламентаризм — займати місце іншого. Зараз нардепи пішли на перерву, але Тимошенко вирішила не покидати сесійну залу

Новини України
14:40

Касетний скандал: Ткаченко зізнався Зеленському, що прослушка Гончарука зберігалася на комп’ютерах «1+1» — ЗМІ

Після обшуків на телеканалі «1+1» нардеп від «Слуги народу» Олександр Ткаченко підтвердив, що на комп’ютерах телеканалу знайшли записи прослушок прем'єр-міністра Олексія Гончарука. У цьому він зізнався на зустрічі з Володимиром Зеленським

Новини України
13:10
1432