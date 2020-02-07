"Слуги" в Раде: нардеп Тищенко увлекся соцсетями и пропустил голосование, скриншот видео

https://racurs.ua/n133353-storiz-nashe-vse-sluga-tischenko-uvleksya-socsetyami-i-propustil-golosovanie-video.html

Ракурс

Нардеп фракции «Слуга народа» Николай Тищенко увлекся созданием контента для соцсетей и пропустил голосование в Раде.

Тищенко 6 февраля со своего рабочего места снимал сториз для акаунта в Instagram. Он рассказывал о важном дне в работе парламента и при этом пропустил голосование.

Мы работаем, у нас сегодня новый имидж. Мы хотим, чтобы законы были проголосованы, а (не буду показывать пальцем кто) пытается нам мешать. Работа кипит, — прокомментировал Тищенко видео.

Но, как оказалось, контент для соцсети важнее, чем выполнение профессиональных обязанностей. В то время, как он записывал ролик, спикер ставил на голосование очередной вопрос повестки дня. Тищенко участия в голосовании не взял.

Впрочем, в первый скандальный день принятия земельного закона Тищенко успел не только активно поработать в соцсетях, но и не давал пройти внефракционному коллеге Сергею Рудыку к трибуне.

Вчера в Раде депутаты часто ссорились. Например, нардеп из «Слуги народа» Максим Ткаченко с матом набросился на коллегу из «Батькивщины» Алексея Кучеренко.

А вот другой депутат «Слуги народа» решил посмотреть кино, пока его коллеги охраняли трибуну парламента.