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Вертолет. Фото: РБК-Украина

В России разбился вертолет, погиб депутат Госдумы (ФОТО)

7 фев 2020, 18:13
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Вертолет Bell-406 потерпел крушение в России. Падение вертолета произошло в 30 км от Казани (Татарстан) на берегу реки Кама. Машина совершила жесткую посадку в шести км от города Лаишево сразу после взлета. На борту находилось три человека.

По словам представителя Приволжской транспортной прокуратуры Майи Ивановой, со спасательного вертолета был замечен один человек, который остался жив после падения и ходил вокруг разрушенного вертолета, пишет «Интерфакс».

Айрат Хайруллин. Фото: РБК-Украина

Вертолет принадлежал депутату Госдумы Айрату Хайруллину. Депутат также находился на борту вертолета и погиб в результате падения, сообщает Lenta.ru.

Крушение вертолета. Фото: Lshot

По словам очевидцев, вертолет летел на очень низкой высоте.

Крушение вертолета. Фото: Lshot

Стало известно, что Хайруллин принимал участие в сегодняшнем заседании комиссии по реализации федеральных и региональных партийных проектов партии «Единая Россия». Данное заседание проходило в Казани.

Крушение вертолета. Фото: Lshot

Крушение вертолета. Фото: Lshot

Хайруллин занимал должность заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам. Журнал Forbes в 2017 году поставил политика на 43 место в рейтинге «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2017». Доход Хайруллина в 2017 году составил 280 млн руб.

Крушение вертолета. Фото: Lshot

У погибшего депутата Госдумы остались жена, двое сыновей и дочь.


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