Вертолет. Фото: РБК-Украина

https://racurs.ua/n133377-v-rossii-razbilsya-vertolet-pogib-deputat-gosdumy-foto.html

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Вертолет Bell-406 потерпел крушение в России. Падение вертолета произошло в 30 км от Казани (Татарстан) на берегу реки Кама. Машина совершила жесткую посадку в шести км от города Лаишево сразу после взлета. На борту находилось три человека.

По словам представителя Приволжской транспортной прокуратуры Майи Ивановой, со спасательного вертолета был замечен один человек, который остался жив после падения и ходил вокруг разрушенного вертолета, пишет «Интерфакс».

Вертолет принадлежал депутату Госдумы Айрату Хайруллину. Депутат также находился на борту вертолета и погиб в результате падения, сообщает Lenta.ru.

По словам очевидцев, вертолет летел на очень низкой высоте.

Стало известно, что Хайруллин принимал участие в сегодняшнем заседании комиссии по реализации федеральных и региональных партийных проектов партии «Единая Россия». Данное заседание проходило в Казани.

Хайруллин занимал должность заместителя председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам. Журнал Forbes в 2017 году поставил политика на 43 место в рейтинге «Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2017». Доход Хайруллина в 2017 году составил 280 млн руб.

У погибшего депутата Госдумы остались жена, двое сыновей и дочь.