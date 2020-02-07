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Ухань – эпицентр заболевания новым коронавирус

Вспышка коронавируса: украинцам в Ухане рассказали, как их будут эвакуировать — СМИ

7 фев 2020, 18:28
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Эвакуация украинцев из китайского города Ухань, который является эпицентром заболевания новым коронавирус 2019-nCoV, может произойти вечером 10 февраля, однако окончательное решение еще не принято.

Соответствующая информация распространяется среди украинцев, проживающих в Ухане. Об этом изданию ТСН рассказал один из проживающих там граждан Украины.

По словам собеседника издания, украинцы получили от консульства предварительный перечень мер безопасности, которые будут сопровождать эвакуацию.

Так, тех, кто будет эвакуироваться, просят собрать вещи и быть готовыми уже утром 10 февраля к прибытию за ними соответствующего транспорта. Перед посадкой их проверят две медицинские бригады — украинская и китайская.

Также украинцам, которые будут эвакуироваться, придется перед посадкой подтвердить свое согласие на прохождение карантина в Украине.

Граждан Украины просят одеть медицинские маски и находиться в них в течение транспортировки. По возможности — призывают взять запасные, чтобы заменять их каждые несколько часов.

Багажа с собой можно брать не более 30 кг совокупно, из которых в салон — не более 7 кг.

Напомним, в Европе коронавирусом инфицированы уже более 30 человек. Больше всего — в Германии, где выявлено 13 случаев заражения.


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