Смертельный коронавирус: в Европе инфицировано более 30 человек

Смертельный коронавирус. Фото: DW

https://racurs.ua/n133335-smertelnyy-koronavirus-v-evrope-inficirovano-bolee-30-chelovek.html

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Смертельный коронавирус 2019-nCoV распространяется по миру. В Европе зарегистрировано несколько новых случаев заражения инфекцией и общее количество инфицированных достигло 31 человека.

Больше всего в Европе зараженных 2019-nCoV в Германии — 13 человек, пишет The Associated Press.

Большинство зараженных, 11 человек, связаны с поставщиком автомобильных запчастей Webasto. Сотрудники компании заразились коронавирусом от своего китайского коллеги. Последней заразилась коронавирусом супруга одного из сотрудников компании. Среди зараженных 2019-nCoV в Германии есть двое детей.

В Великобритании уже трое людей заражены коронавирусом. По данным британских властей, последний человек заразился 2019-nCoV за пределами страны.

В Италии зафиксирован первый случай заражения коронавирусом. Зараженный 34-летний итальянец проживал в Ухане на постоянной основе и был эвакуирован в Италию на этой неделе.