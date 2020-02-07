Новости Рады: трансляция отчета Кабмина и продолжение земельной реформы, фото — ZiK

https://racurs.ua/n133334-v-rade-slushaut-kabmin-otnositelno-tarifov-i-prodoljaut-rassmotrenie-zemelnoy-reformy-translyaciya.html

Ракурс

Верховная Рада в пятницу, 7 февраля, заслушивает отчет Кабинета министров относительно тарифной политики в энергетической и коммунальной сферах. В парламент пришел глава правительства Алексей Гончарук.

Вопрос тарифной политики в энергетике докладывает министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.

После этого нардепы продолжат рассмотрение земельной реформы — поправок в закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (второе чтение)».

Вчера в Раде рассмотрели 184 с 4 тыс. поправок к закону.