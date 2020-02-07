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Новости Рады: трансляция отчета Кабмина и продолжение земельной реформы, фото — ZiK
В Раде слушают Кабмин относительно тарифов и продолжают рассмотрение земельной реформы (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n133334-v-rade-slushaut-kabmin-otnositelno-tarifov-i-prodoljaut-rassmotrenie-zemelnoy-reformy-translyaciya.htmlРакурс
Верховная Рада в пятницу, 7 февраля, заслушивает отчет Кабинета министров относительно тарифной политики в энергетической и коммунальной сферах. В парламент пришел глава правительства Алексей Гончарук.
Вопрос тарифной политики в энергетике докладывает министр энергетики и окружающей среды Алексей Оржель.
После этого нардепы продолжат рассмотрение земельной реформы — поправок в закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения (второе чтение)».
Вчера в Раде рассмотрели 184 с 4 тыс. поправок к закону.
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