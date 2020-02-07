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Новини Ради: трансляція звіту Кабміну і продовження земельної реформи, фото — ZiK
У Раді слухають Кабмін щодо тарифів і продовжують розгляд земельної реформи (ТРАНСЛЯЦІЯ)https://racurs.ua/ua/n133334-u-radi-sluhaut-kabmin-i-prodovjuut-rozglyad-zemelnoyi-reformy-translyaciya.htmlРакурс
Верховна Рада у пятницю, 7 лютого, заслуховує звіт Кабінету міністрів щодо тарифної політики в енергетичній та комунальній сферах. До парламенту прийшов очільник уряду Олексій Гончарук.
Питання тарифної політики в енергетиці доповідає міністр енергетики і довкілля Олексій Оржель.
Після цього нардепи продовжать розгляд земельної реформи — правок до закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (друге читання)». Учора в Раді розглянули 184 із 4 тис. поправок.
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