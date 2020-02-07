Дві платіжки за газ: Оржель киває на НКРЕКП і обіцяє менші тарифи

Міністр енергетики Оржель пояснив наявність двох платіжок за газ. Встановлення плати за транспортування за минулі періоди він частково переадресував на НКРЕКП. Крім того, Оржель пообіцяв встановити менші тарифи для тих, хто не користується газом.