Олександр Корнієнко, фото: LIGA.net

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Олександр Корнієнко, лідер партії «Слуга народу», спрогнозував скільки, на його думку, парламент розглядатиме законопроект про запровадження в України ринку сільгоспземель.

На його думку, розгляд великої кількості правок — 3,8 тис. потребуватиме 78 годин. Про це він заявив журналістам у кулуарах парламенту, повідомляє видання LB.ua.

Корнієнко зазначив, що це — п’ять пленарних тижнів або два календарні місяці.

Втім, якщо парламент свою роботу щоразу продовжуватиме на півтори-дві години, як це було зроблено сьогодні, завершити розгляд законопроекту вдасться за три пленарні тижні, зазначив Корнієнко.

Він додав, що розгляд цього законопроекту загальмує проведення інших реформ, «але ми знаємо, завдяки кому».

Водночас, за інформацією джерел агентства «РБК-Україна», під час сьогоднішнього ранкового засідання фракції «Слуга народу» президент України Володимир Зеленський звернувся до депутатів з питанням щодо можливості ухвалення цього законопроекту у другому читанні за два дні.

Співрозмовник видання зазначив, що слова Зеленського прозвучали як побажання.

Спікер відповів, що все буде залежати від кількості правок, на яких будуть наполягати під час розгляді в залі, — додало джерело.

Нагадаємо, у Раді сьогодні під час блокування трибуни почубилися народні депутати.