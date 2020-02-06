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Обшуки у Держкосмосі та «Арсеналі»: правоохоронці розслідують справу щодо розтрати майна, фото: Держкосмос

Обшуки у Держкосмосі та «Арсеналі»: силовики розслідують можливу розтрату майна

6 лют 2020, 16:19
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Обшуки на території Державного космічного агентства та державного підприємства завод «Арсенал» організували співробітники правоохоронних структур.

Відповідні дії проводяться у провадженні щодо розтрати майна. Про це повідомляє прес-служба агентства.

Розслідування розпочате ще у 2019 році. Керівництво Держкосмосу тісно співпрацює зі слідством та надає всю необхідну документацію.

На території об'єктів проводять обшуки, — йдеться у повідомлені.

Відповідні заходи реалізуються за фактом одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу), та привласнення військового майна (ч. 3 ст. 410 ККУ). Досудове розслідування триває.

Раніше правоохоронці провели обшуки у приміщенні телеканалу «1+1» та в помешканнях журналістів цього ЗМІ. У Національній спілці журналістів України (НСЖУ) стурбовані ситуацією.

Джерело: Ракурс


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