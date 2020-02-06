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Обыски в Госкосмосе и «Арсенале»: правоохранители расследуют дело о растрате имущества, фото: Госкосмос

Обыски в Госкосмосе и «Арсенале»: силовики расследуют возможную растрату имущества

6 фев 2020, 16:19
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Обыски на территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завод «Арсенал» организовали сотрудники правоохранительных структур.

Соответствующие действия проводятся в рамках производства по растрате имущества. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Расследование начато еще в 2019 году. Руководство Госкосмоса тесно сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую документацию.

На территории объектов проводят обыски, — говорится в сообщении.

Соответствующие мероприятия реализуются по факту получения должностным лицом неправомерной выгоды в крупном размере, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса), и присвоение военного имущества (ч. 3 ст. 410 УК). Досудебное расследование продолжается.

Ранее правоохранители провели обыски в помещении телеканала «1 + 1» и в помещениях журналистов этого СМИ. В Национальном союзе журналистов Украины (НСЖУ) обеспокоены ситуацией.

Источник: Ракурс


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