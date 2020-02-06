Украинский на ТВ: канал 1+1 не снимает мелодрамы на родном языке

Смеяться на украинском, любить — на русском: «1+1» не снимает мелодрамы на родном языкеhttps://racurs.ua/n133301-smeyatsya-na-ukrainskom-lubit-na-russkom-1-1-ne-snimaet-melodramy-na-rodnom-yazyke.htmlРакурс
Телеканал «1+1» не снимает мелодрамы на украинском языке. Все семь мелодраматических сериалов, которые покажут зрителю в 2020 году будут звучать на русском.
Зато комедийные сериалы канала были отсняты исключительно на украинском языке.
Одна из причин такой ситуации, по мнению менеджеров канала, это «отсутствие в украинском языке необходимых тональностей», сообщает «Телекритика».
Продюсер сериалов и фильмов телеканала «1+1» Елена Еремеева объяснила, что «найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, достаточно непросто». На «плюсах» считают, что мелодрамы на украинском языке «выглядят хуже, чем комедии».
Продукты в весеннем сезоне мы сделали на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще трудно работать на украинском языке. Это влияет и на бюджет. С комедиями на украинском проще, — рассказала Еремеева во время презентации весеннего сезона канала.
Другая причина ограничений на родной язык в мелодрамах канала, по мнению продюсера, — украиноязычные сериалы сложнее продавать за границу.
Еремеева также сказала, что канал должен «соответствовать квоте», поэтому ему «нужны русскоязычные сериалы», но «украиноязычный продукт пока не так хорошо продается, как хотелось бы».