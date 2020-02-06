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Ракурс
Украинский на ТВ: канал 1+1 не снимает мелодрамы на родном языке

Смеяться на украинском, любить — на русском: «1+1» не снимает мелодрамы на родном языке

6 фев 2020, 16:06
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Телеканал «1+1» не снимает мелодрамы на украинском языке. Все семь мелодраматических сериалов, которые покажут зрителю в 2020 году будут звучать на русском.

Зато комедийные сериалы канала были отсняты исключительно на украинском языке.

Одна из причин такой ситуации, по мнению менеджеров канала, это «отсутствие в украинском языке необходимых тональностей», сообщает «Телекритика».

Продюсер сериалов и фильмов телеканала «1+1» Елена Еремеева объяснила, что «найти тональность украинского языка, чтобы зритель ее воспринимал, достаточно непросто». На «плюсах» считают, что мелодрамы на украинском языке «выглядят хуже, чем комедии».

Продукты в весеннем сезоне мы сделали на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще трудно работать на украинском языке. Это влияет и на бюджет. С комедиями на украинском проще, — рассказала Еремеева во время презентации весеннего сезона канала.

Другая причина ограничений на родной язык в мелодрамах канала, по мнению продюсера, — украиноязычные сериалы сложнее продавать за границу.

Еремеева также сказала, что канал должен «соответствовать квоте», поэтому ему «нужны русскоязычные сериалы», но «украиноязычный продукт пока не так хорошо продается, как хотелось бы».

Источник: Ракурс


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